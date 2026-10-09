Vinovo, Derby Day: le iniziative e gli eventi per il pubblico

Non è un caso se la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, hanno risposto con entusiasmo all’appello di HippoGroup Torinese. Per l’evento sono attese delegazioni da tutta Europa, ecco perché la politica ha aderito, per avere un’ulteriore vetrina nel mondo. E sarà giornata ricca di eventi collaterali, liberamente aperti al pubblico che all’Ippodromo di Vinovo entra sempre gratis. Le corse inizieranno alle 15, ma già alle ore 11.30 ci sarà l’inaugurazione al piano superiore della struttura dell’esposizione temporanea “Il Morso. Dall’origine ai giorni nostri” da parte della Collezione Giannelli, considerata la raccolta di oggetti equestri antichi più grande e completa al mondo. Alle 12.30 poi sarà siglato anche il protocollo di intesa tra il MASAF e l’ASI (Automotoclub Storico Italiano). In esposizione per tutta la domenica ci saranno le dieci vetture più prestigiose.

E ancora, alle 15.30 l’arrivo dei paracadutisti con il lancio dimostrativo a cura della scuola di paracadutismo "Sky Dream Center" di Cumiana che porteranno la bandiera italiana, la musica dal vivo con la Banda della Polizia Municipale di Torino, le parate a cavallo con quattro binomi appartenenti alla Scuola Ufficiali dell'Esercito di Torino. E poi le animazioni per i bambini, con la presenza di simpatici pony per il battesimo gratuito della sella dei più piccoli.

Infine dalle 17 il dj set con Mario Fargetta, alias DJ Get Far, membro storico di Radio Deejay e autore di hit internazionali. Infine un’attività benefica, grazie alla collaborazione dell’Ippodromo con lo chef Sergio Barzetti: cucinerà per i presenti il “Risotto di Varenne” e il ricavato dalla vendita del risotto – a offerta libera – sarà totalmente devoluto all’UGI Odv, che opera all’interno del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.