Derby, Oaks, Grand Prix UET e UET Elite Circuit Final – Memorial Varenne: a Vinovo il meglio del trotto mondiale

TORINO - Quattro Gran Premi di Gruppo 1, quattro vincitori e vincitrici da incoronare, tante storie da raccontare. La tavola per una domenica da sogno è già apparecchiata, si tratta soltanto di sedersi comodamente e aspettare il risultato della pista, l’unico che non mente mai. In stretto ordine di apparizione, all’Ippodromo di Vinovo, sette corse dalle 15 con il clou al centro del programma: dalle 16:15 le Oaks del trotto, seguite alle 17 dal Grand Prix de l'UET-Memorial Biasuzzi, alle 17:35 dal 99° Derby Italiano del Trotto e alle 18:15 dalla finale UET Elite Circuit dedicata a Varenne. Emozioni dal vivo per chi sarà presente, con l’ingresso all’impianto torinese che, come sempre, è gratuito per tutti. Emozioni da vivere anche da casa su EQUTv, canale 220 della piattaforma Sky, 151 del digitale terrestre e 51 di Tivùsat che trasmetterà tutto dal primo all’ultimo minuto, ma anche in diretta da Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming a partire dalle 17:20.

Impossibile fare pronostici. Possibile invece dire che il Derby e le Oaks con le loro Batterie hanno raccolto i migliori 14 fra i 3 anni indigeni. E ribadire che tanto nel Gran Prix de l’UET, quanto nella finale dell’UET Elite Circuit ci sarà una sfida tra le grandi scuole del trotto mondiale, come quella italiana, francese, svedese, tedesca, norvegese e statunitense.

Alla vigilia abbiamo raccolto il parere di tre driver torinesi che il Derby lo hanno vinto. A cominciare da Andrea Guzzinati, sulle orme di suo padre Giuseppe e dello zio Vittorio: "Il Derby è il sogno di tutti coloro che gravitano nel mondo del trotto. Questa giornata sarà indimenticabile, con i migliori cavalli, l'Ippodromo ci sta lavorando da mesi e sarà bello per noi essere protagonisti in pista". Poi Santo Mollo: "Sicuramente siamo i favoriti con Il Trio Jet per il suo trascorso, però abbiamo visto tante edizioni in cui non ha vinto chi si presentava come numero uno. Gli avversari ci sono, ma noi ci proviamo". Infine Marco Smorgon: "Rimango il più giovane driver ad aver vinto il Derby con Nevaio, avevo 26 anni e mezzo. Questa volta arriverò come allevatore, una veste per me nuova. Rivincere è sempre difficile. Io ho girato l'Europa, anche a New York, ma la pista di Torino è la più selettiva del nostro continente e quindi sicuramente vincerà il migliore”.