Torino, Iceberg LP conquista il Derby. Frank Gio brilla nel ricordo di Varenne

TORINO - Grande trotto all' ippodromo di Vinovo per il Derby Day e le UET Finals , in una domenica di richiamo internazionale che ha concentrato nello stesso pomeriggio tradizione, grandi campioni e alcune delle sfide più attese della stagione europea. Sette corse, quattro Gran Premi di Gruppo 1, un montepremi complessivo di 2 milioni di euro e il meglio del trotto in pista: il Derby , le Oaks , il Grand Prix UET – Memorial Bepi Biasuzzi e la finale dell’UET Elite Circuit intitolata a Varenne hanno tenuto incollati alla poltrona migliaia di spettatori che hanno gremito le tribune dell'impianto torinese in un convegno capace di riportare l' ippica italiana al centro della scena internazionale.

A sedici anni dalla sua prima volta con Nadir Kronos, ma a Roma, Andrea Guzzinati con Iceberg LP si è aggiudicato l'edizione numero 99 del Derby Italiano del Trotto, la corsa delle corse che incorona il miglior 3 anni indigeno, battendo in una volata emozionantissima Santo Mollo con Il Trio Jet. La regina delle femmine nelle Oaks del Trotto - Memorial Carlo e Asya Tranfo è stata Ischia Joy, che ha fatto saltare il banco magistralmente interpretata da Francesco Facci, beffando solo all'ultimo Ingrid AM con Antonio Di Nardo che già pregustava la vittoria.

Pubblico e addetti ai lavori da tutta Europa si sono ritrovati a Torino per la festa dell’orgoglio ippico italiano e per gli altri due Gran Premi di Gruppo 1 in programma. Nel nome di Varenne, la finale dell’UET Elite Circuit, la Champions League del trotto europeo, è stata vinta da Frank Gio, che porta così sul tetto d’Europa la scuola italiana. Portacolori della Scuderia Bivans di Antonio Somma allenato da Sebastien Guarato, il figlio di Face Time Bourbon con Mathieu Abrivard ha battuto i due grandi favoriti, il francese Go On Boy e lo svedese Don Fanucci Zet. Nessuna sorpresa invece nel Grande Prix de l’UET-Memorial Biasuzzi: successo tedesco con Fragolino Rosso, quindicesima vittoria in 17 corse per lui.