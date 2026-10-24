San Siro ombelico del galoppo europeo: weekend da sogno a Milano, attesa per il 104° Jockey Club

MILANO - Fine settimana di galoppo straordinario all’ Ippodromo San Siro di Milano . Un weekend di spessore internazionale dai grandi contenuti tecnici scatta oggi con la cinquantatreesima giornata e un programma che prevede due prove di Gruppo 3 valide per il Premio Dormello e per il Gran Criterium , e due Handicap Principali di Classe 2 per il Premio Madonnina e per il Premio Monterosa . Un sabato d’eccezione, che farà solo da preludio a una domenica pronta a culminare con l’edizione numero 104 del prestigioso Gran Premio del Jockey Club – S.I.R.E. , affiancato al Premio Ribot . Giornata di rilievo anche nel trotto domani con il Gran Premio Città di Padova , appuntamento che dal 1963 accompagna la storia del trotto italiano.

Sabato con Dormello e Gran Criterium

A San Siro un sabato da non perdere con 7 corse (via alle 15:00), tra le quali spiccano le due prove di Gruppo 3 valide per il Premio Dormello e per il Gran Criterium ‘Trofeo Paolo Ferrario’. Nel Dormello le femmine di 2 anni impegnate sul miglio in pista media, con la strafavorita Minzova che dovrà difendersi dagli assalti dell’inglese Flooding e delle tedesche Giusy Dancer e Nouveaute. L’imbattuta Kodi Bonita e una sempre agguerrita Give You My Love aggiungono pepe alla vicenda.

Nel Gran Criterium protagonisti i maschi e castroni di 2 anni a confronto sulla distanza del miglio in pista media. L’inglese Rocket Boy parte coi favori del pronostico. Il gruppetto proveniente dalla Germania merita rispetto in tutti i suoi elementi, vicinissimi tra loro nella valutazione e potenzialmente in grado di puntare al bottino pieno, anche se la vera minaccia può arrivare da Niente Scuse. Tra le altre prove anche due Handicap Principali di Classe 2 per il Premio Madonnina in ricordo di ‘Elsa Locchi Franchini’ e per il Premio Monterosa ‘Memorial John Dunlop’.

Che domenica

Giornata sensazionale sul tracciato meneghino. La super riunione di galoppo vede, tra le sette corse del programma a partire dalle ore 14:00, la 104ª edizione del Gran Premio del Jockey Club – S.I.R.E., prova di Gruppo 2 riservata ai purosangue di 3 anni ed oltre impegnati sulla distanza dei 2.400 metri con 506mila euro di dotazione. Al Jockey si affianca anche quest’anno il Trofeo Pio Bruni, figura di rilievo nel mondo del galoppo per più di 50 anni con ruoli importanti rivestiti negli enti di riferimento dell'ippica italiana. Tra i dodici partenti tanta curiosità intorno alla star britannica Constitution Hill, grande attrazione della domenica di San Siro, montato dall’irlandese Rossa Ryan. Spicca Dubai Honour, figlio di Pride Of Dubai, che sulla carta appare come il vero favorito: già vincitore di quattro corse di Gruppo 1, l’allievo di William Haggas cerca domani a Milano l’undicesimo sigillo in carriera. Buone possibilità pure per il nostro jockey Cristian Demuro in monta a Chestnut Rocket, reduce dalla dall’Arc de Triomphe. L’unico italiano in gara è Alburno, con Salvatore Sulas in sella, che potrebbe essere la grande sorpresa.

Trotto a Padova

Il clou del trotto si ritrova domani pomeriggio a Padova, con l’ippodromo Le Padovanelle teatro del Gran Premio Città di Padova, prova di Gruppo 3 sui 1.640 metri riservata ai quattro anni. Una corsa che nel suo albo d’oro annovera nomi illustri come Top Hanover, Varenne e Alrajah One. Dieci i concorrenti al via tra cui l’ospite tedesco Orlando Paladino (1), affidato a Manuel Pistone. L’allevamento italiano oppone nove soggetti di buon livello, tra i quali figurano Glory Winner e Gimmy Top, tra i partenti in prima fila, oltre a Gaber Gio, Giorgia d’Esi e Gill Dorial.