Milano, Wish You Fly conquista il Premio Dormello a quota monstre
MILANO - Inizia nel segno delle sorprese il super-weekend di San Siro, aperto con un sabato di corse pirotecnico in attesa di culminare questo pomeriggio con il 104° Jockey Club. Un esito clamoroso infatti ha interessato la prima delle due prove di Gruppo 3 Classe 1 valida per il Premio Dormello, riservato per le femmine di 2 anni impegnate sui 1.600 metri in pista media, la selezione massima della generazione. Wish You Fly (50/1), la Sioux Nation montata da Salvatore Sulas portacolori della Scuderia Talenti, che si presentava a San Siro ignorata dai più, sciorinava una prestazione maiuscola filtrando per vie interne e battendo tutti compresi la tedesca Gipsy Princess, in buon recupero da dietro, e l’inglese Flooding, sempre rimasta terza in quota.
Quarta, invece, quella che sulla carta si presentava come favorita, Minzova, che ha comunque offerto una prestazione all’altezza davanti ad un gruppo di rivali di buon livello. Un’edizione avvincente dall’inizio alla fine che vedeva lo strappo di una Wish You Fly in grande spolvero sulla pista morbida di San Siro.
Spettacolo pure nel Gran Criterium associato al Trofeo Paolo Ferrario, personaggio storico del galoppo italiano e della storica giubba giallo paglierino della Scuderia Fert, corsa avvincente per come si è sviluppata negli ultimi metri. Tra i protagonisti i maschi e castroni di 2 anni a confronto sul miglio, da dieci partenti si passava a nove a causa del forfait di Bozok davanti alle gabbie.
La corsa è partita di gran lena con Kuros e il tedesco Nightdance Attack che combattevano in maniera gagliarda fino al rush finale ma con quest’ultimo che riusciva, caparbiamente, ad avere la meglio rispetto all’avversario. Il favorito Rocket Boy, dopo non pochi problemi di traffico, riusciva a strappare il terzo posto a Maurizio Acquaviva.
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