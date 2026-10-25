Milano, Stingray dominante a San Siro: suo il 104° Jockey Club

MILANO - Un sontuoso Stingray conquista l'edizione numero 104 del Jockey Club all’ Ippodromo di San Siro , imponendosi con Dario Di Tocco in una progressione irresistibile negli ultimi 400 metri e confermando lo straordinario momento di forma dopo il successo nel Premio Federico Tesio. Una prestazione di grande spessore, costruita con pazienza e concretizzata attraverso un’accelerazione che non ha lasciato scampo agli avversari.

La corsa si è aperta con Global Health immediatamente proiettato al comando, seguito da Silawi, mentre Chestnut Rocket, partito da una posizione esterna, si è portato rapidamente nelle prime posizioni. Buono anche l’avvio di Dubai Honor, con Phantom Flight sistemato alla corda davanti a Venetian Prince e Zuckerhut. Più indietro hanno trovato posto Wintertraum, Constitution Hill, Alburno, Stingray e Straight.

Global Health ha amministrato l’andatura senza imprimere un ritmo particolarmente sostenuto, mantenendo stabilmente l’iniziativa davanti a Silawi e Chestnut Rocket. Dubai Honor è rimasto nelle posizioni immediatamente successive, mentre Stingray ha atteso nelle retrovie, conservando energie preziose in vista della fase decisiva.

All’ingresso della lunga retta di San Siro, Global Health ha provato ad anticipare gli avversari, aumentando progressivamente l’andatura già a 800 metri dal traguardo. Chestnut Rocket è stato subito sollecitato per mantenere il contatto, mentre Dubai Honor ha tentato di avvicinarsi al battistrada. Dall’esterno hanno cominciato a guadagnare terreno Venetian Prince e soprattutto Stingray, apparso immediatamente incisivo nella propria progressione.

A 400 metri dal palo la corsa ha cambiato volto. Stingray ha prodotto un’accelerazione travolgente, raggiungendo Global Health e superandolo con autorità. Una volta conquistata la testa, ha continuato ad allungare, prendendo progressivamente il largo e trasformando il finale in una netta dimostrazione di superiorità.

Stingray ha così centrato una prestigiosa affermazione nel Jockey Club, completando una significativa doppietta dopo il Premio Federico Tesio. Alle sue spalle Global Health ha conservato la seconda posizione, premiando una prova generosa condotta sempre al comando, mentre Venetian Prince ha conquistato il terzo posto. Arrivo ravvicinato per la quarta posizione tra Constitution Hill e Dubai Honor, con quest'ultimo a precedere la stella britannica.

Un successo perentorio, quello di Stingray, capace di attendere il momento giusto e poi risolvere la corsa con un cambio di passo decisivo, confermandosi tra i protagonisti assoluti del grande galoppo a San Siro.