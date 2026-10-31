Milano, è grande trotto a San Siro con il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli

San Siro, che domenica

Super Sunday domani all’Ippodromo San Siro. Al centro le prove di Gruppo 1 per il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, con le batterie eliminatorie e la finale, e per il Gran Premio delle Nazioni. Una giornata impreziosita anche dal Gruppo 2 Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli Filly e dalle batterie con finale della Coppa di Milano di Gruppo 3.

Si inizia dalle ore 14:40 con otto corse dalla storia affascinante. Il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, classica istituita nel 1970 riservata ai cavalli di 3 anni italiani ed esteri, prevede due batterie in cui i primi cinque arrivati al traguardo per ogni eliminatoria accedono alla finale. Nella prima batteria Ideal Turdance e Iceberg LP sono i punti di riferimento. Nella seconda eliminatoria Il Trio Jet figura come il cavallo da battere, Ischia Joy si presenta come scontata alternativa.

Accanto alla prova regina la nuova edizione del Gran Premio delle Nazioni, Gruppo 1 e prima tappa della nuova stagione del Circuito UET. Il trofeo ricorda il grande driver Edoardo “Edy” Gubellini. In pista i cavalli di 4 anni ed oltre impegnati sui 2.100 metri. Il sorteggio dei numeri si è divertito a rimescolare le carte: Go On Boy dovrà avviarsi in seconda fila dopo aver pescato un non facile numero 9. Si avvierà dietro Free Time Jepson, che invece ha preso il 2. Occasione interessante per Dubhe Prav, ottimo partitore che ha pescato un numero 3 ideale per le sue caratteristiche. Buon sorteggio per First Of Mind e Falco Killer Gar. Sorteggio dolce amaro per Erik Bondo che avrà Edgar Saba con il numero alla corda e Cobra Killer Gar al 10.

Non meno importanti le altre prove sul tracciato meneghino. Per il Gruppo 2, la versione al femminile del Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli con il “Filly” che ha per protagoniste dodici cavalle di 3 anni al via sulla distanza di 1.600 metri. E poi la prova di Gruppo 3 per la Coppa di Milano, prima in pista con le sue due batterie eliminatorie e la finalissima riservata ai cavalli di 4 anni ed oltre impegnati sempre sulla distanza del miglio.

Rispoli alfiere azzurro nella Breeders' Cup

Ci sarà anche un po’ d’Italia a Keeneland in Kentucky per la 43ma edizione della Breeders’ Cup, il campionato mondiale di fine stagione delle corse di cavalli purosangue, conosciuto anche come le "Olimpiadi del galoppo”. Due giorni con 14 corse di Grado 1 e un montepremi complessivo che supera i 34 milioni di dollari.

A rappresentare il tricolore il nostro top jockey Umberto Rispoli, ingaggiato per tre prove del palinsesto statunitense, la prima disputata questa notte e altre due in programma oggi. Partenza al rallenty per Rispoli con Vanta nella John Deere Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf sul miglio e pista in erba: un binomio molto affiatato con la figlia di Greatest Honour, che insieme a Rispoli aveva vinto tutte le tre corse disputate in California, tra Del Mar e Santa Clara. Non è andata così stavolta: la prova è stata vinta da una delle favorite certe della vigilia, Sun Goddess (da Sioux Nation), che da maggio a oggi ha già corso otto volte vincendo in sei occasioni e per due volte è finita seconda, accumulando quasi 1,3 milioni di dollari. Ancora una volta è stato un testa a testa con Green Empress, che finora ha sempre battuto ed è successo di nuovo per la cavalla allenata da Aidan O’Brien e interpretata da Ryan Moore. Per Rispoli e Vanta invece alla fine un tredicesimo posto, ma non è finita.

Oggi il fantino italiano sarà impegnato nella prima corsa con Look Forward (Bolt d’Oro) nella Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint, prova per velociste sulla distanza dei 1400 metri (anche in questo caso a 33 contro 1). A seguire salirà in sella a Sorrento Sky (training di Joe D’Amato), un figlio di Prince Of Lir. Nella prova più ricca della due giorni, la Breeders’ Cup Classic, Forever Young è il favorito con Sovereignty in veste di primo antagonista.