Roma Champions Day, Capannelle incorona i nuovi re: Fast Tracker, Love Words ed Endo Ferrari

ROMA - Domenica di galoppo. Domenica di campioni. Domenica di pubblico. Domenica di emozioni, di pronostici rispettati e di altri clamorosamente ribaltati. Domenica di chi ha aspettato anni per trovare la propria consacrazione, di chi ha trasformato un sogno in vittoria e di chi, appena a due anni, ha già cominciato a far sognare. Domenica di Fast Tracker , Love Words ed Endo Ferrari . Ma soprattutto domenica di Capannelle , che con il Roma Champions Day 2026 ha ritrovato il pubblico e il fascino delle grandi occasioni. Sette corse, tre Gruppi 3, campioni internazionali e famiglie sulle tribune: una giornata nella quale il galoppo è tornato a prendersi la scena, lasciando parlare ciò che più conta. I cavalli, le corse, lo spettacolo.

A caratterizzare il pomeriggio sono state soprattutto le grandi sfide del programma tecnico, a cominciare dal Premio Roma Italian Champion (G3) e dal Premio Lydia Tesio (G3), che hanno riunito alcuni dei migliori protagonisti del galoppo nazionale e internazionale. Spazio anche ai giovani talenti nel Premio Guido e Alessandro Berardelli (G3), riservato ai puledri di due anni, dal quale sono emerse indicazioni interessanti in prospettiva della prossima stagione.

Fast Tracker, una rimonta da campione nel Premio Roma

Il Premio Roma Italian Champion ha rispettato il pronostico, ma soltanto al termine di un finale emozionante. Il favorito Fast Tracker, protagonista di una straordinaria rimonta dalle retrovie, è riuscito a sorprendere proprio sul traguardo Woodchuck, che si era portato presto al comando e aveva provato a difendere fino all'ultimo il titolo conquistato nella precedente edizione. Alle loro spalle ha completato il podio Petit Marin, altro nome già presente nell'albo d'oro della corsa, grazie al successo ottenuto due anni fa.

Per Fast Tracker, allenato da Ed Walker e portacolori della Wathnan Racing, la vittoria romana rappresenta una consacrazione importante. A cinque anni, dopo una carriera condizionata da diversi contrattempi, il cavallo sembra aver raggiunto la piena maturità agonistica, esprimendo finalmente tutto il proprio potenziale.

Grande soddisfazione anche per James Doyle, impeccabile interprete del vincitore, e per i colori qatarioti dello sceicco Al Thani, protagonisti di un'affermazione che potrebbe alimentare nuove prospettive di interesse verso il galoppo italiano.

Lydia Tesio, Love Words firma la sorpresa

Se il Premio Roma ha premiato il favorito, il Premio Lydia Tesio ha ribaltato le attese con la splendida affermazione di Love Words, portacolori di Mario Sansoni, protagonista di un successo dal particolare significato emotivo. Una vittoria tutta da celebrare anche per Alessio Satta, fantino cresciuto professionalmente nell'ambiente di Capannelle, e per il team Endo Botti Galoppo, che ha preparato al meglio la cavalla italiana per uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione.

La corsa si è sviluppata su ritmi particolarmente sostenuti, imposti dalla battistrada Sakura, incaricata di garantire un'andatura selettiva a favore di Piccola Piuma, che tuttavia non è riuscita a inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Love Words, inizialmente sistemata a centro gruppo, ha invece costruito una progressione irresistibile, recuperando terreno con decisione fino a raggiungere e superare Sakura nel tratto conclusivo. La battistrada è riuscita comunque a conservare la seconda posizione, mentre Sioux Life ha completato il podio.

Un'affermazione di grande valore sportivo per la grigia italiana, capace di imporsi al termine di una prova di carattere e di regalare una soddisfazione speciale ai suoi proprietari e a tutto il team.

Berardelli, Endo Ferrari resta imbattuto e guarda a Parioli e Derby

Le emozioni del Champions Day sono proseguite con il Premio Guido e Alessandro Berardelli, nel quale Endo Ferrari ha confermato le proprie qualità, conquistando la terza vittoria in altrettante uscite e mantenendo intatta l'imbattibilità.

Un successo accolto con particolare soddisfazione dal proprietario Mike Repole e da Dario Di Tocco. Il risultato rafforza le ambizioni del giovane talento in vista del 2027. Endo Ferrari potrà infatti affrontare la pausa invernale con prospettive importanti, alimentando sogni che portano al Premio Parioli e, soprattutto, al Derby Italiano.

Tre protagonisti, tre storie differenti e altrettante affermazioni di rilievo hanno così caratterizzato il Roma Champions Day 2026. Fast Tracker ha confermato il proprio valore internazionale, Love Words ha regalato una vittoria di prestigio all'allevamento e ai colori italiani, mentre Endo Ferrari si è proposto come uno dei nomi più interessanti della nuova generazione.

A completare il quadro, la partecipazione del pubblico e delle famiglie, che hanno accompagnato una domenica nella quale Capannelle ha ritrovato tutta la dimensione sportiva e spettacolare delle grandi giornate di galoppo.