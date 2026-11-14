Milano, oggi a San Siro i Premi Di Capua e St. Leger

MILANO - Ricco d’interesse il fine settimana di corse pronto a infiammare le piste italiane con convegni di primo piano sia nel galoppo che nel trotto. L’ ippodromo di San Siro sarà il campo centrale nel galoppo, dove questo pomeriggio sono attese due prove di gruppo con il Premio Vittorio di Capua e il Premio St. Leger Italiano . Per il trotto riflettori puntati su Foggia , che sempre questo pomeriggio ospiterà la settima edizione del Premio di Capitanata , preludio di una grande domenica a Treviso per le due Finali ANACT Stakes Plus , il Gran Premio Turilli e il Memorial Domenico Toniatti . Nel weekend si corre anche a Bologna , Roma , Montegiorgio e Palermo .

MILANO TRE CLOU - L’ultima grande giornata della stagione meneghina mette al centro tre delle sette prove in programma a San Siro questo pomeriggio a partire dalle 14.00: il Premio Vittorio di Capua, prova di Gruppo 2 sul miglio riservata ai cavalli purosangue di 3 anni ed oltre, il Premio St. Leger Italiano, Gruppo 3 classe 1 riservata ai cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 3.000 metri, e il Premio Chiusura, Super Condizionata di lusso con in pista i cavalli di 2 anni ed oltre sui 1.400 metri.

Molta dell’attenzione sarà concentrata sul Di Capua, per il prestigio ma anche per un montepremi extra lusso da 264mila euro. In primissima linea due vincitori di Gruppo come l’inglese Crown Board, terrificante nel suo sigillo nella prima edizione del Ribot milanese, e il giovane italiano Grand Son Of Dark, dominante nella sua affermazione del Premio Piazzale. Il campione in carica tedesco Next Mine, New Emerald doppio vincitore di Gruppo e gli altri inglesi Diego Ventura e Native Warrior sono uno più cattivo dell’altro e punteranno a loro volta al bottino pieno.

FOGGIA LANCIA TREVISO - Questo pomeriggio all’ippodromo di Castelluccio dei Sauri (inizio corse dalle 14:48) va in scena il Premio Capitanata “Memorial Luigi Maglione”, Gruppo 3 per anziani sul doppio chilometro con i nastri. In sette al via con due penalizzati, tra cui Eres Dorial Mail, vincitore del recente Gran Premio San Paolo a Montegiorgio in sulky al quale è stato confermato Federico Esposito. In prima fila in corda Enea Bieffe, al 2 Daniel Av, al 3 Collier, al 4 Ector Francis e al largo Brezza Du Kras.

Domani il piatto forte del weekend. L’ippodromo Sant’Artemio di Treviso ospita la giornata clou dell’intera stagione: le due Finali ANACT Stakes Plus Maschi e Femmine di Gruppo 1 riservate ai due anni da 200mila euro ciascuna, il Gran Premio Turilli, Gruppo 1 sul doppio chilometro per anziani di cinque anni e oltre da 165mila euro di dotazione, e la Gruppo 2 di nuovo conio sul miglio per quattro anni del Memorial Domenico Toniatti. Sul tracciato trevigiano sarà un’autentica parata di stelle per una domenica di corse imperdibile.