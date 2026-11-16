Treviso incorona Geber's Dream, Leslie Dance, Lit The Fire Gio e Funny Gio

Il Memorial Toniatti sul miglio riservato ai quattro anni internazionali si è imperniato sulle mani magiche di due guidatori: Roberto Vecchione, che ha tenuto in camminata Giotto EK sotto l’attacco severissimo di Gloria Italia, e Orian Kihlstrom, l’uomo da oltre settemila vittorie in carriera, che ha nascosto lungo tutto il percorso la sua Geber’s Dream, materializzata solo in retta d’arrivo dalla coda del gruppetto per andare a pizzicare in foto il battistrada per aggiudicarsi la prima clou di giornata. Tempo di 1.11.7 per la vincitrice (identico per secondo e terzo), con Alessandro Gocciadoro che ha iniziato la prima fase del suo dominio domenicale piazzando ai primi tre posti i tre suoi allievi, sui cinque che ne aveva in corsa.

A seguire, le finali ANACT Stakes Plus Maschi e Femmine. Marco Smorgon ha ritrovato una giornata da protagonista nella prova riservata alle femmine grazie alla vittoria di Leslie Dance, una figlia di El Ideal che si è dimostrata forte e affidabile. La corsa è vissuta sulla fuga in avanti di Lovely Grif con Andrea Farolfi che è andata subito davanti e ha condotto a ritmo sostenuto. Alle sue spalle Lilibeth Baba che ha provato ad inseguire dopo essere scivolata in terza posizione alla corda. Quando sull’ultima curva Lovely Grif ha iniziato a dare segni di stanchezza, ecco che ha mosso Marco Smorgon dalla terza posizione con Leslie Dance trascinandosi la compagna di colori e allenamento Leonia Dance. Le due sono piombate sulla calante leader e ne hanno avuto ragione in breve chiudendo alla ragguardevole media di 1.13.5 che rappresenta anche il nuovo limite personale della vincitrice, mentre al terzo posto si è piazzata Lotteria anche lei in risalita dalle retrovie. Ancora più svelti sono andati i maschi, nel capitolo successivo, dove Gocciadoro ha ripreso il comando delle operazioni. Assunto facilissimo di Lit the Fire Gio, guidato dal suo allenatore, Gocciadoro, che ha firmato anche il secondo posto con Lemmy, accoppiata di training, in sulky al quale Kihlstrom ha dato un’altra dimostrazione della sua classe, facendo filtrare il suo allievo per varchi dopo essere rimasto terzo/quarto in corda al via.

Nel Gran Premio Gaetano Turilli era la netta favorita della corsa, e la pista le ha dato ampiamente ragione. A Funny Gio in effetti sono bastati 400 metri forti, gli ultimi dei 2060 di Treviso, per portare a casa l'ultima clou di giornata. La figlia di Face Time Bourbon si è impadronita della corsa dopo 300 metri quando Fil Ek, che aveva provato ad insidiare Follia D’Esi nella fase di lancio, ha desistito ripiegando alla corda. A quel punto Alessandro Gocciadoro è avanzato e ha rilevato a sua volta il comando delle operazioni senza trovare ostacoli. Un 59.7 di tutto comodo per i primi 800 metri e al passaggio davanti alle tribune l’unico a muovere era Banderas Bi che tentava la risalita, ma veniva contrato e spinto in terza corsia da Fil Ek con il risultato che a 500 metri dal traguardo doveva mollare la presa. In seconda pariglia era rimasto First Of Mind che sulla retta di fronte sembrava un po’ in crisi, ma che invece si riprendeva molto bene, tant’è che gli ultimi 400 metri di gara vedevano da un lato la progressione inarrestabile di Funny Gio in 28.2 che mettevano al sicuro la portacolori della scuderia Comiantale da ogni sorpresa, ma dall’altro anche il finale violento di un ritrovato First Of Mind che conquistava un brillante secondo posto e con esso l’accoppiata di scuderia. 1.11.7 il tempo della vincitrice. Terza una comunque positiva Follia d’Esi a precedere Dany Capar. Per Funny Gio si tratta della 21.a vittoria in 33 corse disputate, la nona in una corsa di gruppo, la quarta in gruppo 1.