Dodici i concorrenti al via di una competizione che ha regalato spettacolo fin dalle prime battute, con Intesa Ek, figlia di Face Time Bourbon e Vanesia Ek, subito determinata a conquistare il comando. Scattata velocissima dal centro dello schieramento dietro le ali dell'autostart, la portacolori della Pink & Black ha però trovato sulla propria strada la decisa opposizione di Illinois Best, al debutto per il training del team Di Maro-Squeglia.

Sfruttando il numero alla corda, Crescenzo Maione è riuscito a mantenere il comando all'ingresso della prima curva, costringendo la rivale ad adeguarsi in posizione esterna. Illinois Best ha quindi potuto gestire i parziali nella fase intermedia, mentre alle sue spalle si sono fatti avanti prima Inox Bi e successivamente Italian Ferm, entrambi però incapaci di prolungare il proprio spunto oltre il paletto degli ultimi 400 metri.

È stato a quel punto che Federico Esposito ha deciso di giocarsi il tutto per tutto con Intesa Ek. Costretta ad affrontare addirittura una parte dell'ultima curva in quarta ruota, la femmina ha prodotto una progressione di grande sostanza, lanciandosi all'inseguimento della battistrada.

La retta conclusiva ha offerto un bellissimo duello tra le due protagoniste, con Illinois Best ancora generosa nel tentativo di difendere il primato e Intesa Ek capace di completare la rimonta proprio nella fase decisiva. Una vittoria di carattere e qualità, ottenuta alla notevole media di 1.12.0 al chilometro, che ha premiato la determinazione della cavalla e la fiducia del suo interprete.

Per Intesa Ek si tratta del secondo successo di gruppo della carriera, dopo quello conquistato in Svezia in una delle finali delle Breeders Courses. Un'affermazione che ne conferma il valore e arricchisce ulteriormente il bilancio agonistico della portacolori della scuderia Pink & Black.

Alle sue spalle, Illinois Best ha conservato un eccellente secondo posto, confermando la qualità della propria prestazione nonostante la sconfitta nel confronto conclusivo. Terza posizione per Ivor di Girifalco, a completare il podio dell'ultima grande sfida stagionale riservata alla generazione 2023.

Particolarmente significativa anche la soddisfazione per Federico Esposito, che, pur non essendo tra i driver più assidui in pista, ha conquistato il secondo Gran Premio nell'arco di appena un mese, dopo il successo ottenuto nel San Paolo a Montegiorgio.

La 60ª edizione del Gran Premio del Mediterraneo va dunque in archivio con una vittoria di prestigio, costruita attraverso una prova coraggiosa e una rimonta di grande efficacia. E con i colori rosa e nero della scuderia Micciché protagonisti di una giornata da ricordare all'ippodromo della Favorita.