Colpo Green Bay: blindato Aaron Rodgers con contratto storico

GREEN BAY (Stati Uniti) - Il 16 marzo prenderà il via la Free-Agency Nfl ma alcune squadre non hanno perso tempo come i Green Bay Packers. L'obiettivo era uno solo, convincere la stella Aaron Rodgers a non andare via dopo l'ultima stagione conclusa (ancora una volta) anzitempo, obiettivo raggiunto con tanto di record: il quarterback infatti ha accetto l'estensione di contratto da 4 anni per 200 milioni di dollari di cui ben 153 garantiti! Un contratto che rende il 5 volte Mvp il giocatore più pagato della storia dell'Nfl. Lo stesso A-Rod ha confermato via Twitter il suo ritorno con i Packers, squadra che lo scelse al Draft del 2005 con la 24ª scelta. Infine, per non fargli mancare nulla, Green Bay ha messo la Tag (contratto di un anno a 20 milioni) sul suo ricevitore Devante Adams.