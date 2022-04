Dramma nella Nfl: muore investito un quarterback degli Steelers

ROMA - Dramma nella Nfl, in lutto per la scomparsa di Dwayne Haskins. Il 24enne quarterback di riserva dei Pittsburgh Steelers, è morto sul colpo dopo esser stato investito da un veicolo mentre si trovava lungo un'autostrada del sud della Florida. "Sono devastato e senza parole per la scomparsa di Haskins - ha dichiarato il coach Mike Tomlin in una lettera pubblicata sui profili social della squadra -. Era diventato rapidamente parte della nostra famiglia al suo arrivo a Pittsburgh ed è stato uno dei lavoratori più attivi, sia sul campo che nella nostra comunità. Dwayne è stato un grande compagno di squadra, ma ancor di più un grande amico per tante persone. Ho davvero il cuore spezzato. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno a sua moglie, Kalabrya, e a tutta la sua famiglia in questo momento difficile".