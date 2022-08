"Pretendeva massaggi hard", scandalo nel football USA: Watson sospeso

Contratto da record con i Browns

Il quarterback dei Cleveland Browns è stato accusato da oltre due dozzine di donne di condotta sessuale inappropriata durante diverse sedute di massaggi e terapie, tra il 2020 e il 2021, quando giocava ancora negli Houston Texans. La squalifica decisa per sanzionarlo fa discutere, per molti è troppo leggera: di certo Watson (che ha da poco firmato un contratto da 230 milioni di dollari con i Browns) e la stessa NFL hanno ora tre giorni di tempo per presentare ricorso contro la sentenza.