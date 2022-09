Super Bowl, sarà Rihanna la protagonista dello show dell'intervallo

NEW YORK (Stati Uniti) - Sarà Rihanna la stella dell'hal-time show del prossimo Super Bowl e non Taylor Swift come si vociferava. La conferma definitiva è arrivata dalla stessa Rihanna che su Instagram ha pubblicato una foto che ritra ela sua mano tenere in mano l'ovale Nfl. la scelta di Rihanna è stata abbastanza semplice in quanto è una cantante della scuderia Roc Nation (Jay Z), agenzia che ha stretto una partnership a lungo periodo proprio con l'Nfl sotto l'aspetto artistico della lega. Rihanna quindi si esibirà all'Half-Time Show del 57° Super Bowl in programma il 12 febbraio allo State Farm Stadium di Glendale (la casa degli Arizona Cardinals), nel 2020 rifiutò per sostenere la causa di Colin Kaepernick.