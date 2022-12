Riscaldamento a torso nudo a -10° per spaventare gli avversari: la strategia in NFL è un disastro. I social li massacrano

KANSAS CITY (STATI UNITI) - I giocatori dei Seattle Seahawks, squadra di football americano, ha provato a cogliere di sorpresa i suoi avversari, i Kansas City Chiefs, in un match valido per la vigilia di Natale dell'Nfl. Nel pre-partita si è assistito ad una scena davvero inusuale: il termometro dell'Arrowhead Stadium di Kansas City nel Missouri segnava -10 gradi sotto zero. Una temperatura polare che non ha impedito a Dk Metcalf, Dareke Young e Laquon Treadwell ma anche l'allenatore dei wide receivers di Seattle, Sanjay Lale, di scendere in campo a torso nudo: i giocatori indossavano solo i pantaloni, i passamontagna e i guanti per ripararsi dal freddo pungente. I giocatori ospiti hanno quindi messo in mostra i muscoli, durante il riscaldamento, per intimorire gli avversari. Le immagini del pre-partita, diventate virali sui social, hanno messo a nudo una strategia che, a conti fatti, ha solo portato dei risultati disastrosi.