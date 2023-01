Damar Hamlin, ecco cosa ha causato il collasso del giocatore di football americano

Le condizioni di Damar Hamlin continuano a tenere in ansia gli Stati Uniti e tutti gli appassionati di Football americano. Il difensore dei Buffalo Bills è in ospedale a Cincinnati in "condizioni critiche", dopo essere collassato sul campo nel mezzo della partita di lunedì sera contro i Bengals. Il giocatore ha subito una contusione cardiaca, causata da un impatto ad alta forza che ha provocato un'aritmia. "Questo tipo di impatto fortuito comporta una scarica di energia tale da causare aritmie che possono essere letali", ha affermato il dottor Eduardo Alegría, cardiologo presso l'Ospedale Internazionale Ruber di Madrid.

"Da valutare quanto tempo il cervello è rimasto senza ossigeno"

"C'è fibrillazione ventricolare, o tachicardia ventricolare, che fa sì che il cuore vada molto veloce e scoordinato. Con il sangue che fatica a girare nel resto del corpo". E' in quel preciso momento che si verifica l'arresto cardiaco. Nel caso di Hamlin, i servizi medici sono stati in grado di assisterlo rapidamente, applicandogli la RCP (rianimazione cardiopolmonare) per invertire l'arresto. Dopo 19 minuti, il giocatore ha lasciato il campo in ambulanza. "La prognosi dipende molto da quanto tempo il cervello è rimasto senza ossigeno e se l'impatto ha causato altre lesioni. Più veloce è la cura, maggiori sono le possibilità di successo", ha concluso il dottor Eduardo Alegría.