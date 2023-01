Incredibile in NFL: festeggiano una meta simulando un arresto cardiaco dopo il caso Hamlin! Tifosi scioccati

Le critiche

L’esultanza non è piaciuta a nessuno. Anche perché la settimana scorsa - proprio su un campo di gioco - Damar Hamlin è stato prima rianimato in campo, e poi trasportato in condizioni critiche in ospedale. Se l’esultanza dei Pittsburgh Steelers voleva essere un simpatico messaggio verso il loro sfortunato collega, di certo l’intento non è riuscito. Quanto meno, non sono mancate le critiche per il modo in cui è stata festeggiata la meta: cattivo gusto e poca sensibilità nei confronti di chi - ancora in ospedale - sta affrontando un momento precario della propria vista sportiva.