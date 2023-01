Nfl sotto shock, morto Lemonier: l'ex dei Detroit Lions aveva 25 anni

DETROIT (USA) - Lutto nel mondo della Nfl, che piange la scomparsa a soli 25 anni di Jessie Lemonier, ex 'linebacker' esterno statunitense dei Detroit Lions. Ad annunciarlo questa mattina lo stesso team, come riporta la stampa americana. I dettagli sulla morte di Lemonier (che avrebbe compiuto 26 anni tra cinque giorni, il 31 gennaio) non sono ancora noti.