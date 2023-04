Un romano nel football americano: Baldonado firma con i Giants

Habakkuk Baldonado è un nuovo giocatore dei New York Giants . Il club della Nfl lo ha ingaggiato al termine del draft, che si era concluso senza che il suo nome fosse tra quelli degli atleti selezionati. Il 23enne romano ha iniziato a giocare con i Marines Lazio, prima di approdare in Ncaa con l'Università di Pittsburgh.

Il secondo italiano nella Nfl

Ora potrà mettersi in evidenza e guadagnarsi un posto nel roster dei Giants per la prossima stagione. Baldonado sarà il secondo italiano a giocare nella Nfl dopo Max Pircher, attualmente in forza con i Los Angeles Rams.