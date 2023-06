Schock in Nfl: Ryan Mallett, ex compagno di Tom Brady, è morto annegato

Lutto nel mondo della Nfl per la scomparsa di Ryan Mallett ex quarterback dei New England Patriots , Houston Texans e Baltimore Ravens. Mallet, secondo quanto riportato, è annegato al largo di Gulf Shore Drive a Destin. Aveva solo 35 ann i.

Il messaggio di cordoglio dei Patriots

"I New England Patriots sono profondamente rattristati nell'apprendere dell'improvvisa e inaspettata scomparsa dell'ex quarterback Ryan Mallett. I nostri pensieri vanno alla famiglia Mallett, ai suoi ex compagni di squadra e a tutti coloro che piangono la sua perdita", si legge nella nota pubblicata dalla squadra.

La carriera di Mallet

Scelto dai New England Patriots nel Draft NFL 2011, Mallett è stato con i Pats per tutta la stagione 2013, come riserva della leggenda Tom Brady, prima di essere ceduto ai texani. Ha concluso la sua carriera con i Ravens dal 2015 al 2017. Proprio con i Ravens, fu protagonista della vittoria per 20-17 sugli acerrimi rivali: i Pittsburgh Steelers. In sette anni nella NFL ha giocato 21 partite vantando uno score di 190 passaggi completi su 345 tentativi per un totale di 1,835 yards e 9 touchdown, con 10 intercetti.