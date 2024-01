Football americano scosso: il Ferguson dei Patriots lascia dopo 24 anni

Bill Belichick sta per lasciare la guida dei New England Patriots. La notizia arriva dagli Stati Uniti ed è abbastanza clamorosa. Non tanto per come è andata la stagione regolare di questo campionato Nfl: i Patriots quest’anno sono la peggiore franchigia per punteggio. Belichick lascia l’incarico di allenatore dopo la bellezza di 24 anni. Appena tre in meno di quanto restò Sir Alex Ferguson sulla panchina del Manchester United.