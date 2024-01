Verso il Super Bowl: tutto sulle sfide dei playoff Nfl

Ma, come detto, manca un po’. La griglia dei playoff ha cominciato ad animarsi con il primo atto, le Wild Card , in cui le emozioni sono arrivate soprattutto dai grandi tonfi. In questo fine settimana si terrà la fase Divisional , il "quarto di finale". Vediamo allora come sono messe le squadre.

Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers

Sulla carta c’è una grande favorita e sono i Lions guidati dal quarterback Jared Goff. Nel turno precedente hanno sconfitto di un solo punto i Los Angeles Rams, in una delle poche gare emozionanti dal punto di vista del punteggio. Si troveranno contro i Buccaneers, l’ultima squadra di sua maestà Tom Brady, che ha lasciato il testimone all’istrionico Baker Mayfield. A sorpresa hanno sbattuto fuori i Philadelphia Eagles, vicecampioni ma protagonisti di un'annata mediocre, finita con un buco nero finale che lasciava già presagire tempesta. E li hanno sconfitti pure di brutto: 32-9. Sulla carta i Lions (che giocano anche in casa) sono i favoriti.

San Francisco 49ers-Green Bay Packers

Qui i pronostici sono tutti per i padroni di casa. Hanno disputato una grande regular season e in tanti li danno tra i favoriti per la vittoria del titolo. La storia del loro quarterback, Brock Purdy, incarna il sogno americano. Lo scorso anno da ultimo del roster si è trovato a giocare titolare per gli infortuni degli altri quarterback. Ecco, non solo se l’è cavata alla grande ma ha convinto tutti a puntare su di lui nell’annata successiva, questa, in cui ha rispettato le grandi aspettative. Hanno un ottimo attacco e una grandissima difesa. Ma anche tutto il peso della vittoria sulle spalle. Condizione in cui non sono i Packers. Dopo aver detto addio alla leggenda Aaron Rodgers, hanno promosso Jordan Love e il ragazzo ha dimostrato di avere le spalle più che larghe per sopportare il peso dell’eredità. Hanno chiuso la stagione regolare in crescendo e nelle Wild Card hanno inflitto ai favoritissimi Dallas Cowboys una sconfitta così sonora che in Texas ancora piangono. Devono azzeccare la seconda partita perfetta di fila: difficile.

Baltimore Ravens-Houston Texans

I Ravens sono stati i protagonisti della regular season e quindi sono i favoriti d'obbligo. Hanno il vento il poppa ma non devono adagiarsi sugli allori perché i Texans hanno da poco travolto i Browns ed è probabile che creeranno più di qualche grattacapo ai padroni di casa. Lamar Jackson sfiderà C.J. Stroud: una bella lotta tra quarterback, da qui passeranno le fortuna dell’una o dell’altra squadra.

Buffalo Bills-Kansas City Chiefs

È forse lo scontro più affascinante. Si troveranno di fronte due quarterback top: Josh Allen e Patrick Mahomes. I Chiefs sono i campioni in carica, ma nella stagione regolare hanno avuto più di qualche basso. In difesa hanno funzionato, meno in attacco, con qualche problema soprattutto con i ricevitori. Rischiano parecchio di abdicare presto, anche se contro i Dolphins hanno mostrato sprazzi della potenza dello scorso anno. In più c'è la variabile Mahomes: ha nelle mani la classe per trovare il jolly in ogni match. I Bills, però, sono determinati a rispettare i pronostici che li vedono, ormai da qualche anno, tra i favoriti. Allen sembra in gran forma e nel precedente turno hanno battuto 31-17 gli Steelers: si preannuncia spettacolo.