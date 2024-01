Jason Kelce impazzito in tribuna per il fratello: la reazione di Taylor Swift

In compagnia di Taylor Swift

L’ha fatto, diciamo, a suo modo. Nella tribuna vip è stato più volte inquadrato piuttosto scalmanato. Una birra dopo l’altra, le telecamere lo hanno pizzicato a torso nudo urlare come il più accanito dei tifosi dei Chiefs. Ha rubato (in parte) la scena anche a Taylor Swift, compagna di Travis. Chissà come avrà reagito vedendolo così scalmanato. Le telecamere, infatti, non li hanno mai inquadrati insieme quando l'esaltazione tifosa di Jason era al culmine (chissà se è un caso), ma lo hanno fatto quando lui era nelle retrovie delle tribune intento a “idratarsi”. I commentatori americani hanno sottolineato spesso questo spettacolo nello spettacolo di una partita tra le più emozionanti di questa stagione.