Football americano in grande stadio d'Europa: c'è l'annuncio ufficiale

La NFL a Madrid nel 2025 per una partita della regular season: è ufficiale . Ad annunciarlo è stata la stessa NFL che ha spieganto che la priorità è quella di incentivare la crescita globale della Lega è solo l'inizio perché l'intenzione è quella di stendere le sfide internazionali a nuove città e mercati in tutto il mondo. Appuntamento al Santiago Bernabeu .

NFL a Madrid, l'annuncio del commissario NFL Goodel

il commissario della NFL, Roger Goodell ha spiegato: "Giocare una partita a Madrid nel 2025 sottolinea l’ulteriore espansione della presenza globale della Lega e l'ambizione di portare il nostro gioco a più fan in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di collaborare con il Real Madrid, un marchio globale, insieme alla Città di Madrid e alla Comunità di Madrid, per portare una spettacolare partita di regular season in Spagna nel prestigioso stadio Santiago Bernabéu".

NFL al Santiago Bernabeu, la soddisfazione di Florentino Perez

Florentino Perez ha aggiunto: "L’arrivo della National Football League al Santiago Bernabeu è un evento di rilevanza storica nello sport. Questa alleanza strategica tra il Real Madrid e la prestigiosa NFL darà impulso ai nostri brand a livello globale. Sarà accolta con entusiasmo da milioni di persone su tutti i continenti ed è un onore intraprendere insieme questo viaggio".