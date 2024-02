Super Bowl 2024: l'orario, chi gioca e come seguirlo in tv o streaming

Ci siamo, è il giorno del 58° Super Bowl . La sfida, che decreterà il campione della NFL 2023-24 , è tra le più seguite dello sport americano e mondiale. Stavolta, a Las Vegas , si sfideranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs , la squadra campione in carica che cerca la doppietta. Grande attesa anche per l'Halftime Show, che avrà come protagonista il cantante Usher.

Super Bowl, l'ora italiana per seguirlo

Il Super Bowl si giocherà in America alle ore 15:30. In Italia, si svolgerà tra la notte di domenica 11 e lunedì 12 febbraio, a partire dalle ore 00:30. Cresce l'attesa anche nel nostro paese, con gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia che celebreranno la lunga notte del Super Bowl, trasmettendo sui loro schermi la diretta.

Super Bowl, come vederlo in tv o streaming

In Italia è DAZN a detenere i diritti dell'NFL, e dopo aver trasmesso l'intero campionato renderà disponibile in streaming anche la finale. Il Super Bowl però si potrà seguire anche in chiaro in tv. La sfida sarà disponibile su Italia 1 dalle 0:15. Disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity.