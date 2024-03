Incredibile Tom Brady: a 46 anni è più veloce di quando ne aveva 22!

ROMA - Come il vino invecchiando diventa più buono anche Tom Brady migliora con il passare degli anni, almeno per quanto riguarda la velocità. Questo almeno è il 'verdetto' di una prova a cui si è sottoposto l'ex quarterback vincitore di 7 titoli Nfl (6 anelli con con i New England Patriots e uno con i Tampa Bay Buccaneers) e il cui video è divenuto ben presto virale sui social.