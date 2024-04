Nfl in lutto: Vontae Davis è morto a 35 anni

Il mondo dell'NFL è in lutto. Vontae Davis, ex cornerback dei Miami Dolphins, Indianapolis Colts e Buffalo Bills, è morto a soli 35 anni. La polizia ha trovato il suo corpo nella casa della nonna a Southwest Ranches, nella città metropolitana di Miami in Florida. Ancora ignoter le cause del decesso. La NFL ha annunciato la sua scomparsa attraverso una nota ufficiale: "La NFL ha il cuore spezzato nel sentire della scomparsa di Vontae Davis. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari".