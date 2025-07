Strage nella sede della NFL a New York, il messaggio del killer: “Colpa del football”

Il movente e l’accusa alla NFL

Shane Devon Tamura, 27 anni, «soffriva da tempo di problemi psichiatrici» — è quanto riferito dai primi agenti intervenuti subito dopo la sparatoria. Una spiegazione inizialmente semplice, ma che con il passare delle ore si arricchisce di dettagli e significati più profondi. In gioventù Tamura era considerato una promessa del football americano, ma il suo sogno di approdare nella NFL si è infranto. Per motivi non del tutto chiari, ha finito per militare nella lega canadese, lontano dai riflettori del grande football. Proprio durante la sua attività sportiva, Tamura avrebbe sviluppato l’encefalopatia traumatica cronica (CTE), una patologia neurodegenerativa legata a traumi cranici ripetuti. Questa condizione, causata da colpi alla testa e commozioni cerebrali, è associata a disturbi dell’umore, problemi cognitivi e alterazioni del comportamento. Secondo quanto scritto nella lettera trovata in tasca al suo corpo, è proprio alla NFL che Tamura attribuisce la responsabilità del suo declino mentale.

La lettera ritrovata

È stato lui stesso a raccontare tutto in una lettera d’addio ritrovata in una delle tasche dei pantaloni. Tre pagine dense in cui Tamura descrive il proprio calvario: “A causarmi la CTE è stato il football di Terry Long”, scrive, riferendosi all’ex giocatore professionista morto suicida nel 2005 dopo una diagnosi della stessa malattia. E aggiunge una frase drammatica: “Il football mi ha fatto bere un gallone di liquido antigelo”. Secondo Tamura, le botte e i traumi subiti in campo hanno compromesso irrimediabilmente il suo cervello, portandolo a una condizione psicofisica devastante. E accusa la lega di ignorare volutamente il problema: "Non puoi opporsi alla NFL, ti annientano", scrive, denunciando un sistema che preferisce proteggere lo spettacolo piuttosto che la salute degli atleti. Gli investigatori hanno confermato che Tamura aveva più volte segnalato alla NFL la necessità di affrontare con maggiore serietà i rischi legati alla CTE, ma senza ottenere risposte concrete. La lettera si chiude con un appello alla comunità scientifica: “Vi prego, studiate il mio cervello. Mi dispiace. Dite a Rick che mi dispiace per tutto”.