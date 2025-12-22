Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
Shock in Nfl, il giocatore degli Steelers prende a pugni uno spettatore e poi gioca la partita come se nulla fosse!

Una scena clamorosa che sta facendo il giro del web: il ricevitore Metcalf viene infastidito da un tifoso avversario e reagisce, ma nessuno si accorge di niente!
1 min
NFL

Follia in Nfl, dove D.K. Metcalf, colosso di 1.94 per 104 chili dei Pittsburgh Steelers, ha colpito con un pugno un tifoso durante un match. Una scena incredibile che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e scatenando numerose critiche. Nonostante il gesto, Metcalf è rimasto in campo ed ha anche i suo alla vittoria contro i Detroit Lions.

Clamoroso in Nfl: tira un pugno ad un tifoso, ecco cosa è successo

Secondo quanto si può ricostruire della immagini televisive e dai video degli spettatori vicini, durante il secondo quarto di gioco Metcalf si avvicina alla balaustra dove si sporge un tifoso avversario, in piedi e con una parrucca blu. I due discutono brevemente, poi il giocatore lo afferra per la maglietta e lo colpisce con un pugno in pieno volto. "Ho chiamato Metcalf con il suo nome completo: DeKaylin Zecharius Metcalf. Poi lui mi ha afferrato e strappato la maglietta. Sono un po' scosso per quanto accaduto", il racconto del tifoso dopo la partita. Il gesto è avvenuto tra il silenzio generale durante il match: non è stato visto degli ufficiali di gara e quindi non sono stati presi provvedimenti.

Tutte le news di Nfl

