Shock in Nfl, il giocatore degli Steelers prende a pugni uno spettatore e poi gioca la partita come se nulla fosse!

Follia in Nfl , dove D.K. Metcalf , colosso di 1.94 per 104 chili dei Pittsburgh Steelers, ha colpito con un pugno un tifoso durante un match . Una scena incredibile che ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale e scatenando numerose critiche . Nonostante il gesto, Metcalf è rimasto in campo ed ha anche i suo alla vittoria contro i Detroit Lions.

Clamoroso in Nfl: tira un pugno ad un tifoso, ecco cosa è successo

Secondo quanto si può ricostruire della immagini televisive e dai video degli spettatori vicini, durante il secondo quarto di gioco Metcalf si avvicina alla balaustra dove si sporge un tifoso avversario, in piedi e con una parrucca blu. I due discutono brevemente, poi il giocatore lo afferra per la maglietta e lo colpisce con un pugno in pieno volto. "Ho chiamato Metcalf con il suo nome completo: DeKaylin Zecharius Metcalf. Poi lui mi ha afferrato e strappato la maglietta. Sono un po' scosso per quanto accaduto", il racconto del tifoso dopo la partita. Il gesto è avvenuto tra il silenzio generale durante il match: non è stato visto degli ufficiali di gara e quindi non sono stati presi provvedimenti.