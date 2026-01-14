Scandalo prima del Super Bowl 2026: una donna fa causa a Bad Bunny per 16 milioni

Super Bowl 2026, perché il cantante Bad Bunny è stato denunciato

Una donna portoricana ha sporto denuncia contro Bad Bunny. La querelante chiede ben 16 milioni di dollari, sostenendo che le registrazioni vocali siano state sfruttate commercialmente senza alcun compenso. Secondo il fascicolo, tutto risalirebbe al 2018, quando la giovane avrebbe registrato una frase su richiesta di Roberto Rosalido, detto La Paciencia, storico produttore di Bad Bunny e compagno di classe della donna. Quella collaborazione, nata in modo informale, sarebbe poi sfociata nell’utilizzo della sua voce in due hit planetarie: Solo de mí, dall’album X100pre (2018), e EeO, dal recente e premiatissimo Debí tirar más fotos (2025). La donna sostiene di non essere mai stata informata che il suo audio sarebbe finito su un disco commerciale, e tanto meno che sarebbe diventato il marchio di fabbrica di brani di successo mondiale. I suoi legali ribadiscono che non esistono contratti o licenze che autorizzino Bad Bunny e la sua etichetta, Rimas Entertainment, a trarre profitto dalla sua voce.

Bad Bunny pronto a fare la storia al Super Bowl 2026

Nonostante questo nuovo scandalo legale, di cui il diretto interessato non ha ancora parlato pubblicamente, sarà molto difficile mettere in ombra il brillante presente di Bad Bunny. Attualmente è l'artista più ascoltato in streaming su Spotify e sta per fare la storia. Il portoricano si esibirà durante l'intervallo del Super Bowl, la finale di football americano e l'evento sportivo annuale più importante e seguito negli Stati Uniti. A differenza di altri artisti latini che si sono esibiti lì, come Shakira e Jennifer Lopez, l'intero spettacolo di Bad Bunny sarà in spagnolo. Questo non è piaciuto a Donald Trump, che sta attualmente conducendo una vera e propria guerra agli immigrati.