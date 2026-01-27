Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Questa mattina, nella cornice dell’ Hard Rock Cafe di Roma , è stata presentata la trentesima edizione dell'evento romano dedicato alla finale del campionato NFL. A contendersi l’ambitissimo trofeo saranno i New England Patriots , guidati dal giovane talento Drake Maye e tornati ai vertici dopo una ricostruzione record, e i Seattle Seahawks , reduci da una stagione dominante. La sfida si preannuncia carica di tensione agonistica, segnando l’attesissimo rematch dello storico scontro che undici anni fa si decise solo a pochi secondi dal termine. L'evento, che si terrà nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, non è solo una partita di football, ma un fenomeno di costume globale che quest'anno celebra la sua storica 60ª edizione . Roma risponde all'appello con una serata speciale dedicata a tifosi, curiosi e appassionati di cultura americana. Un anniversario speciale quello del Big Game del 2026 che si disputerà al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California . Gli occhi di tutto il mondo saranno puntati non solo sull'agonismo in campo, ma anche sull'attesissimo Apple Music Halftime Show, che quest'anno vedrà come protagonista assoluto la superstar globale Bad Bunny .

Super Bowl LX all'Hard Rock Cafe di via Veneto a Roma

La proposta gastronomica per la serata è stata studiata per accompagnare le ore di diretta con i classici del "comfort food" americano, puntando sulla condivisione e sull'autenticità. Piuttosto che un menu fisso, l’Hard Rock Cafe offre agli appassionati la libertà di comporre il proprio percorso degustazione, scegliendo tra formule da 3 o 4 portate selezionabili direttamente al tavolo tra le icone culinarie del brand. L'esperienza culinaria spazia dai sapori decisi dei Legendary Nachos, arricchiti con fagioli neri, Pico de Gallo e crema al lime, alle immancabili Wings, le alette di pollo arrostite lentamente che rappresentano il simbolo per eccellenza di ogni Super Bowl party. Particolare attenzione è stata dedicata alla selezione degli Sliders: mini-burger serviti in soffice pane brioche tostato, proposti sia nella versione All-American con anello di cipolla croccante, sia in quella Fried Chicken con una nota piccante di salsa al miele. Per completare l'offerta, non mancheranno le Loaded Fries impreziosite da bacon e salsa al formaggio e le dorate Onion Rings. Anche il servizio beverage è stato pensato per i gruppi di amici e per il clima di festa, con la possibilità di ordinare i caratteristici Beer Bucket di Nastro Azzurro in formati da 5 o 25 bottiglie, ideali per brindare a ogni touchdown della serata. L’evento sarà arricchito dalla presenza di giocatori e staff dei Marines Lazio e dalle cheerleaders e coach della SS Lazio, Karina Cortez, consolidando la tradizione che da anni vede l’Hard Rock Cafe di Via Veneto come il punto di riferimento per la comunità sportiva e internazionale della Capitale.