Jay-Z al Super Bowl 2027: "Il sogno si avvera". Ma i numeri di Bad Bunny e Kendrick Lamar fanno paura

Sarà Jay-Z il protagonista dell'Apple Music Halftime Show del Super Bowl LXI, in programma il 14 febbraio 2027 al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Una scelta che porta sul palcoscenico più importante del football americano uno dei nomi più influenti della storia del rap e dell'hip-hop. Dopo anni trascorsi dietro le quinte attraverso la collaborazione tra Roc Nation e NFL, il marito di Beyoncé sarà finalmente al centro dello spettacolo dell'intervallo.

Super Bowl 2027, Jay-Z annuncia lo show: "Un sogno che si avvera"

Per Jay-Z sarà molto più di una semplice esibizione. Il rapper celebrerà trent'anni di carriera davanti a milioni di spettatori. "Da Reasonable Doubt al palco dell'intervallo del Super Bowl, questo è stato un viaggio", ha dichiarato l'artista in un comunicato ufficiale. "Trent'anni di musica, lavoro e cultura sul palcoscenico più grande del mondo. Questa serie di successi continua a essere un sogno che si avvera". L'annuncio arriva al termine di un anno particolarmente significativo per il marito di Beyoncé. Con il tour celebrativo Jay-Z 30, il rapper ha ripercorso le tappe fondamentali della propria carriera, iniziando dal Roots Picnic di maggio e proseguendo con tre concerti sold-out allo Yankee Stadium, dedicati agli anniversari degli album The Blueprint e Reasonable Doubt. Non sono mancati appuntamenti internazionali a Parigi e Londra, oltre alla partecipazione alla docuserie Jay-Z in 8, realizzata con Rick Rubin. Il tour mondiale si è concluso proprio al SoFi Stadium, con due serate impreziosite dalla presenza di ospiti come Dr. Dre, Snoop Dogg, John Legend, DJ Khaled e Blue Ivy Carter.

Jay-Z al Super Bowl, la rivelazione del commissario NFL Roger Goodell

Dietro la scelta di Jay-Z si nasconde anche un desiderio coltivato da tempo dai vertici della NFL. A raccontarlo è stato il commissario Roger Goodell, che ha ricordato il rapporto costruito negli anni con il rapper e la sua società Roc Nation, responsabile della produzione dell'Halftime Show. "Quando abbiamo raggiunto l'accordo con Roc Nation per la produzione dello spettacolo, avevo una sola richiesta: che Jay-Z salisse sul palco un giorno, quando si fosse sentito pronto", ha spiegato Goodell. Una richiesta che adesso diventa realtà. Entusiasta anche Oliver Schusser, vicepresidente di Apple per la Musica e i Contenuti Internazionali, che ha sottolineato l'enorme influenza dell'artista sulla cultura musicale mondiale. Lo spettacolo sarà prodotto da Roc Nation, con la regia di Hamish Hamilton. Resta invece da scoprire quali artisti potrebbero accompagnare Jay-Z sul palco. Dopo le numerose collaborazioni che hanno segnato la sua carriera, l'attesa per eventuali ospiti a sorpresa è già altissima.