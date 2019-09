Federica Pellegrini annuncia l'addio: "Ultima gara alle Olimpiadi di Tokyo"

MILANO - Federica Pellegrini annuncia il ritiro dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020. La campionessa azzurra, in occasione del lancio della campagna #Lovelight delle lenti Transitions, ha detto:"Alle Olimpiadi di Tokyo disputerò la mia ultima gara, è giusto finire la mia lunga carriera lì. Mi piace vincere e che la gente mi riconosca, ma ho bisogno di normalità, magari con dei figli e una mia famiglia". Federica, intanto, recentemente ha intrapreso una nuova esperienza in televisione, quella a Italia's Got Talent: "Sono un giudice buono dietro un banco. Per me è un po' come scoprire un altro mondo, non so dire se quello sarà il mio futuro, ma spero vada avanti". Sulla possibilità che l'Italia possa non prendere parte ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, qualora la riforma dello Sport varata dal precedente governo non dovesse essere corretta, la regina del nuoto italiano risponde: "Spero che non esista mai la remota possibilità di non poter gareggiare ad un'Olimpiade e di non rappresentare il proprio Paese per un atleta. Spero che vada a risolversi tutto nel migliore dei modi".

Federica Pellegrini, alcune tappe di una carriera fantastica