Dal Veneto l'ok alla Pellegrini: "Potrà allenarsi"

VENEZIA - Da domani in Veneto sarà consentito l'allenamento individuale negli impianti sportivi, a porte chiuse, per gli atleti professionisti e anche non professionisti, mantenendo il distanziamento di 2 metri tra loro ed evitando assembramenti. La previsione riguarda anche il calcio e le piscine. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Luca Zaia. "Nella nuova ordinanza regionale in vigore da domani, sono consentite attività fisiche individuali purchè all'interno del confine regionale. - ha detto Zaia - Per quanto riguarda l'attività agonistica o professionistica, è possibile allenarsi ma a porte chiuse. Se ad esempio Federica Pellegrini vuole allenarsi può farlo.

