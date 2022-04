Lutto nel mondo del nuoto, Mariasofia Paparo muore di infarto a 27 anni

NAPOLI - La città di San Giorgio a Cremano, nella provincia vesuviana di Napoli, si stringe in lutto. La nuotatrice Mariasofia Paparo, 28 anni da compiere tra meno di una settimana, è stata stroncata da un infarto. La ragazza, molto conosciuta per via della sua attività sportiva, nemmeno un mese fa aveva accettato la proposta di matrimonio del suo compagno si sarebbe dovuta laureare il prossimo 28 aprile all'Università Parthenope, che ha postato sui propri account social un messaggio di cordoglio: "È scomparsa prematuramente Mariasofia Paparo laureanda magistrale del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e nuotatrice professionista: l'Ateneo partecipa al dolore della famiglia e di tutti i suoi amici. L’ultimo saluto a Maria Sofia avverrà oggi, 12 aprile, nella chiesa Sant’Antonio di Padova di San Giorgio a Cremano (NA), alle ore 15:00".