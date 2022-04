Campionati italiani di nuoto: vola la Tevere Remo

Si è conclusa questa settimana l’edizione primaverile dei campionati italiani di nuoto 2022 nella splendida cornice dell’impianto di Riccione. La manifestazione ha fornito interessanti spunti tecnici per i tecnici federali che avranno materiale umano di prim’ordine per la composizione delle squadre nazionali. Il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo ha confermato le aspettative con le sue due punte Davide Maria Harabagiu che ha staccato il pass per i Campionati europei juniores che si svolgeranno questa estate in Romania nella distanza veloce dei 50 dorso con il tempo di 25.79 e della conferma di Luca Serio che nei 100 sl con l’eccellente 49.44 ha confermato di essere il più forte velocista del 2003.