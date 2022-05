Nuoto, Coppa del Mondo: Paltrinieri vince la 10 km a Setubal

Gregorio Paltrinieri si conferma un caimano di razza e si impone nelle acque gelide di Setubal nella 10 km valida per la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo (World Series) Fina. Ma in Portogallo a trasmettere solidità, in vista degli imminenti mondiali di Budapest e degli europei di Roma di agosto, è tutta la nazionale di fondo azzurra.

Il vincitore di tutto, nonché olimpionico della vasca e bronzo olimpico in acque libere - tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto, allenato dal tecnico federale Fabrizio Antonelli, allenatore dell'anno 2021 - vince in 1h53'45, precede Domenico Acerenza (Fiamme Oro/CC Napoli) secondo in 1h53'47 e l'ungherese Kristof Rasovszky che perde terreno nel finale e chiude sul gradino più basso del podio in 1h53'52, beffando in volata un ottimo Marcello Guidi (Fiamme Oro/RN Cagliari) quarto in 1h53'53. Quinto, un altro azzurro, Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics) in 1h53'59.