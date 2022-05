Il nuoto è un'arte. Paltrinieri lancia gli Europei

Il 18 giugno inizieranno i mondiali di Budapest , dove Paltrinieri è stato campione del mondo nel 2017 nei 1500 stile libero e nel 2021 nella 5km, 10km e 5km a squadre. L'11 agosto gli europei di Roma , per lui prima competizione internazionale di altissimo livello in Italia. "La preparazione procede bene - prosegue il nuotatore azzurro - A Budapest ci siamo quasi, mancano tre settimane. Per Roma ancora meglio, ci sarà ancora più tempo per migliorare la forma. Roma 2022 è l'appuntamento dell'estate , essendo anche a casa con il tifo del nostro pubblico. Quando entri e senti che il tifo del pubblico è rivolto verso te e non agli altri, è qualcosa di incredibile. Sarà sicuramente una bellissima esperienza e non vedo l’ora".

Le gare in piscina si svolgeranno dall'11 al 17 agosto. Le gare in acque libere dal 18 al 21 agosto. "Il mare è una forma d’arte. Quando nuoto mi sento un artista. Cerco di modellare l’acqua su di me e rendere la mia nuotata il più efficiente possibile. Nuotare in mare è la cosa più bella che ci sia. Libertà e bellezza – conclude Paltrinieri – sono le sensazioni che provo. Quando sono in mare, sono tranquillo come quando si guarda un’opera d’arte fatta bene. Sarà bello gareggiare nel mare di Ostia. Negli ultimi 10 anni ho vissuto sempre a Ostia, è un posto che conosco, mi sento praticamente a casa. Proprio in questi giorni stiamo facendo gli allenamenti in mare dove poi ci sarà la prova degli europei. Il mare di Ostia è imprevedivile, è bello perchè all'improvviso arriva il vento".