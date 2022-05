Pellegrini, body e tacchi a spillo. Ecco Seria di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci , dopo due anni di silenzio, torna dal 27 maggio con un nuovo singolo, dal titolo "Seria" , che anticipa un album di inediti ("sto scrivendo e registrando") in uscita in autunno ed è accompagnato da un video con una protagonista d’eccezione, la campionessa olimpica, sei volte mondiale consecutive e detentrice del record mondiale sui 200 metri stile libero Federica Pellegrini.

L'incontro con la Divina

“Ho rivisto una gara di Federica e ho pensato di scriverle, anche se non ci conoscevamo", racconta Biagio parlando della collaborazione con Federica: "per proporle di scattare delle foto dato che la fotografia è una mia grande passione. Ci siamo scritti e ha subito accettato e alla fine dalle foto è nata l’idea del video di Seria. Lavorare con lei è stata una meravigliosa esperienza. Lavorare con lei è stata una meravigliosa esperienza. Lei è davvero la Divina ed è una donna straordinaria, una campionessa dentro e fuori la vasca”.

Tacchi a spillo vertiginosi, calze a rete nere sensualissime, body total black con scollatura malandrina e vezzosa catenella-cinturino d'oro in vita. E a coprire il suo corpo statuario, una vestaglia-trench bianca. Roba di classe. "Ci siamo divertiti molto insieme. - scrive l'ex campionessa olimpica oggi rappresentante degli atleti al Cio, nella didascalia delle foto, riferendosi a Biagio Antonacci - ma 'seriamente'".

Con "Seria" (prodotta da d.whale e Placido Salamone), il 58enne cantautore milanese apre un nuovo capitolo, andando a ripescare atmosfera dance anni Settanta e Ottanta. "Seria non è una parola, è un suono. Come amore. Non significa niente. E' un'invenzione dei cantanti. Ho scritto spesso degli umori e degli amori delle donne fino ad arrivare a Seria, che è il desiderio di un uomo che attende la decisione di una donna. Seria è una donna in continua ricerca, senza compromettere mai la sua libertà, libera di portarsi anche solo un cuscino. L'amore, in fondo, è il rispetto della libertà altrui", chiosa .