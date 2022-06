Federica Pellegrini, Formentera per l'addio al nubilato: musica fino a tarda notte e show in spiaggia

Federica Pellegrini si sposa. La regina indiscussa del nuoto italiano, matrimonio previsto a fine agosto nella romantica città lagunare di Venezia, vola a Formentera per l’addio al nubilato . Prima di partire mette in chiaro i fans su Instagram che potrebbe esagerare. Ad accompagnarla le amiche e avversarie in acqua di sempre: Giorgia Consiglio, Chiara Masini Luccetti, Alice Mizzau, Laura Letrari, Martina Carraro, Roberta Ioppi, Sara Franceschi e Valentina Marchei.

“Un’associazione a delinquere” quella delle amiche e colleghe che nel cuore della notte, aiutate da Matteo Giunta, futuro sposo ed ex tecnico di Federica, hanno catturato la regina nel cuore della notte tra urla festanti e scherzi, svegliando probabilmente tutto il vicinato, per portarla su un aereo in direzione Ibiza e poi Formentera.

Festa in spiaggia con aperitivo e balli di gruppo fino al tramonto; costumi blu, tutti uguali per le amiche, e bianco con la scritta “bride to be” (la promessa sposa) per la divina. Dopo la spiaggia cambio veloce in appartamento e subito a cena con abito bianco e corona di luci in testa, outfit perfetto per la dea del nuoto. La festa continua in discoteca fino a tarda notte dove s'intonano cori da stadio tipo “Fede is on fire” per poi passare ai revival italiani cantati a squarciagola.