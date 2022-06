Swimtheisland Sirmione, 1300 nuotatori pronti a tuffarsi nel Lago di Garda

Punta a divertire e, come sempre, affascinare grazie alla sua stupenda location la settima edizione di SWIMTHEISLAND Sirmione , storico appuntamento per la community del nuoto in acque libere ideato da TriO Events con il patrocinio della Regione Lombardia , Provincia di Brescia e Comune di Sirmione.

Sabato 25 e domenica 26 giugno sulla sponda bresciana del Lago di Garda non mancheranno le opportunità per mettersi in gioco fino all’ultima bracciata, in base alla propria preparazione, scegliendo la distanza preferita tra le varie competizioni in programma, sostenute da Jaked.

"È un orgoglio per Sirmione accogliere anno dopo anno questa sfidante competizione internazionale - dichiara Lorenzo Loda, consigliere con delega allo sport del Comune di Sirmione -. Lo sport è sinonimo di impegno, costanza, grinta, ma anche festa. Realizzare SWIMTHEISLAND nelle acque che circondano la nostra penisola è un piacere per gli occhi e per lo spirito. Un modo per vivere a pieno la natura del nostro territorio, valorizzando le bellezze che lo caratterizzano attraverso l’attività sportiva. Offriremo ai partecipanti e al pubblico dell’evento uno spettacolo unico, come solo Sirmione sa donare, fatto di storia, cultura, enogastronomia e i colori del lago di Garda”.

Una due giorni all’insegna dello sport e del turismo, come sottolinea Andrea Rosa di TriO Events: “Un incremento del 30% delle iscrizioni, visto il grande interesse riscontrato da parte di atleti agonisti, ma anche di famiglie e appassionati dall’estero, che rappresentano in media il 15% dei presenti e che scelgono di viaggiare per scoprire la bellezza di questo centro storico. Vogliamo che SWIMTHEISLAND rappresenti una festa per l’intero territorio, per cui invitiamo anche i cittadini a condividere le emozioni della manifestazione raggiungendo l’Expo Village presso piazzale Porto”.