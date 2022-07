World Series 2022, Paltrinieri show: vince l'oro anche nella 4x1500

PARIGI (Francia) - Gregorio Paltrinieri continua a stupire : in 24 ore vince i suoi diecimila e spinge alla vittoria i compagni del team Italy2 nella staffetta 4x1500 mixed nella giornata conclusiva della seconda tappa della world series a Parigi. Sabato aveva ottenuto il successo personale nella 10 chilometri, il secondo consecutivo dopo quello a Setubal. Domenica da derby. Giulia Gabbrielleschi , Martina De Memme , Dario Verani e Gregorio Paltrinieri si impongono in 1 ora 07'51"74 nel "Canal del Ourcq" e anticipano i compagni del team Italy1 Ginevra Taddeucci , Barbara Pozzobon , Andrea Manzi e Pasquale Sanzullo che sono secondi in 1 ora 08'03"37 battendo allo sprint gli australiani Kareena e Kyle Lee , Moesha Johnson e Nicholas Sloman che chiudono terzi in 1 ora, 08'04"30. Quarta la Spagna1 (1 ora 09'30"97) e quinta la Francia 1 (1ora 09'31"55).

Paltrinieri, un percorso inarrestabile

Per il re della lunga distanza, in piscina, mare, lago o canale che sia, Gregorio Paltrinieri, tesserato per Fiamme Oro e Coopernuoto e allenato dal tecnico federale Fabrizio Antonelli, sono stati 16 giorni nuotati al massimo. Dal 25 giugno alla Duna Arena di Budapest, quando ha dominato i 1500 stile libero mondiali col record europeo di 14'32"80, non si è più fermato. Ha continuato a vincere. Al Lupa Lake ancora d'oro nei diecimila iridati, d'argento nei cinquemila e di bronzo con la staffetta 4x1500 (di cui faceva parte anche Giulia Gabbrielleschi). Adesso la doppietta d'oro nella seconda tappa della world series di open water a Parigi, nelle acque calme e non eccessivamente fredde del "Canal del Ourcq" all'interno del Parc de la Villette, definito il nuovo modello di parco del XXI secolo.

Le prossime tappe delle World Series

La prossima tappa è prevista a Lac Megantic in Canada dal 26 al 28 agosto. Poi a Fajardo in Porto Rico nel mar dei Caraibi dal 7 al 9 ottobre e infine a Eilat in Israele l'11 e 12 novembre. Nel 2021 il circuito è stato vinto dal magiaro Kristof Razovszky tra i maschi e dalla brasiliana Ana Marcela Cunha e dalla francese Oceane Cassignol tra le donne. Nel 2020 la coppa del mondo è stata annullata, dopo la prima tappa a Doha svoltasi nel mese di febbraio. Nel 2019 vittoria tra i maschi del fuoriclasse magiaro Kristof Razovszky che ha preceduto nella classifica generale Matteo Furlan e Marcel Schouten. Circuito femminile vinto dall'argento olimpico Rachele Bruni, davanti alla brasiliana Ana Marcela Cunha e a Arianna Bridi.