Vezzali: "Europei di nuoto a Roma? Ci sarà più turismo e crescita economica"

ROMA - "Da sportiva e da autorità di governo voglio complimentarmi con la Federnuoto per il sorprendente risultato ottenuto ai recenti Mondiali di Budapest, dove è stato centrato un traguardo storico. Il terzo posto nel medagliere dietro a Usa e Cina ci permette di guardare all'Europeo di Roma con grande fiducia e interesse. Un successo straordinario figlio del sacrificio, dell'impegno e del talento dei nostri atleti e anche della riforma dello sport avviata nel 2018 che ha avuto il merito di portare molti più soldi al sistema sportivo italiano". Lo dice la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in occasione della presentazione in Campidoglio degli Europei di nuoto in programma a Roma ad agosto. "L'evento vede ancora una volta la città di Roma protagonista dello sport dopo gli eventi ospitati nei mesi scorsi, saprà generare un flusso turistico e una crescita economica diffusa e concreta. E' un'opportunità per l'economia italiana oltre che per promuovere l'attività sportiva avvicinando tantissime persone ai propri beniamini. Questo evento è la prova che è la squadra a vincere", rimarca Vezzali.