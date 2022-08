Europei, l’Italia fa il pieno di finali. Stasera Quadarella per l’oro

Tutti promossi: l’Italia passa in blocco le batterie del mattino piazzando due atleti per gara nelle semifinali e finali di questo pomeriggio che si annuncia un’altra volta ricchissimo. Nei numerosi derby azzurri (si possono schierare quattro atleti per gara ma solo due accedono al turno successivo) resta fuori per soli quattro centesimi il veterano Fabio Scozzoli nei 50 rana, terzo degli italiani alle spalle di Martinenghi e Cerasuolo. Stessa sorte per il bronzo olimpico dei 200 farfalla Federico Burdisso eliminato da Razzetti e Carini al primo turno. Dentro (finale in programma domani) Paltrinieri e Acerenza nei 1.500 rispettivamente con il secondo e il quarto tempo.