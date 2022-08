Federica Pellegrini e Matteo Giunta, tutto sul matrimonio da favola

L’ultima vasca è trionfale. La Divina ( Pellegrini ) ha detto sì al suo Matteo ( Giunta ) e gli elementi che li uniscono c’erano proprio tutti. Venezia e la sua acqua, i vaporetti e le gondole, i minuti di ritardo (45 secondo i pignoli) della sposa, di solito una abituata a spaccare centesimi e millesimi non solo in acqua, gli occhiali da diva, l’abito bianco stile un po’ Meghan Markle , il velo prezioso per lei e il vestito blu con papillon per lui. La favola è al completo. C’erano le damigelle in rosa che altro non erano che le amiche ed ex compagne in azzurro: le hanno portato lo strascico per accompagnarla nel giorno più bello. Federica ha riempito la scena, come tutte le spose che vanno a nozze sognano di fare, ha regalato sorrisi di emozione, ha salutato con la mano regale alla Kate, dato qualche buffetto al papà - emozionatissimo - già prima di entrare in chiesa.

Matrimonio Pellegrini, la chiesa

Il sì è arrivato ieri pomeriggio nella Chiesa di San Zaccaria, a Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco. Ad assistere alla cerimonia un parterre di amici e parenti, 160 in tutto: dal fratello Alessandro che le ha fatto da testimone, al maestro Iginio Massari, creatore della torta nuziale, dal presidente del Coni Giovanni Malagò a Luca Cordero di Montezemolo. Ma soprattutto tanti colleghi, come Nicolò Martinenghi, Marco Orsi, Luca Pizzini, Domenico Fioravanti. Regista della cerimonia Enzo Miccio, che ha riempito la chiesa di enormi ceste di rose e ortensie bianche. Impeccabile e (come sempre) discreto Matteo Giunta, affiancato dalla mamma e dal fratello, in un completo blu scuro e sull’occhiello della giacca lo stesso fiore del bouquet della sposa. Moltissimi i fan che hanno atteso pazientemente per ore. A officiare il rito religioso è stato don Antonio Genovese, ex parroco di Spinea, la località del Veneziano da cui proviene Federica e dove ha compiuto i primi passi della sua lunga carriera agonistica, affiancato da don Roberto Donadoni.

Pellegrini e Giunta, la festa

Dopo il sì la coppia è salita su un motoscafo mentre i 160 invitati hanno preso posto in un barcone allestito per l’occasione. Destinazione l’Hotel Marriott dell’Isola delle Rose, dove si è svolto ieri sera il ricevimento. Dopo essersi congedati dagli ospiti, Federica e Matteo sono tornati di notte in centro storico per trascorrere la prima notte di nozze nella suite del Daniele, lo stesso albergo dove l’ex nuotatrice aveva ricevuto l’anello di fidanzamento insieme alla proposta di matrimonio. Il viaggio di nozze (negli Usa) però dovrà aspettare e rivedremo i neosposi già tra pochi giorni sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.