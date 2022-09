Federica Pellegrini diventa dottoressa: "E' un giorno incredibile"

ROMA - Dopo aver chiuso una carriera straordinaria, fatta di successi olimpici, medaglie e trionfi, Federica Pellegrini diventa anche dottoressa. La leggenda azzurra ha ricevuto oggi la laurea honoris causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate presso l'Università San Raffaele Roma. Presenti alla cerimonia anche il presidente del Coni Giovanni Malagò e Vilberto Stocchi, Magnifico Rettore dell'Università San Raffaele. Una laurea che vuole premiare "non solo una campionessa con un palmarès straordinario, ma anche la persona che si distingue per le sue doti di sensibilità, per la sua voglia di sorprendersi, per la sua grande determinazione e per il suo impegno civile e sociale: un esempio da seguire, soprattutto, per le giovani generazioni" ha detto Stocchi.