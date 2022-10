Le Fiamme Gialle festeggiano 40 anni di attività del Gruppo Nuoto

Dopo una lunga ma preziosa “anticamera” iniziata nel 1968, infatti, durante la quale la Guardia di Finanza creò in seno ad alcuni dei propri Istituti d’Istruzione delle Sezioni di nuoto riservate ai propri allievi, risalgono esattamente al 15 ottobre 1982, i primi arruolamenti di atleti in questa disciplina che, nel corso degli anni, ha portato innumerevoli successi nazionali e internazionali. Da allora sono stati 113 i nuotatori inseriti nel Gruppo natatorio delle Fiamme Gialle che, hanno contribuito al medagliere della Federazione Italiana Nuoto con 2 medaglie d’oro ai Giochi Olimpici, 6 ori, 9 argenti e 6 bronzi ai Campionati Mondiali, 23 ori 35 argenti e 32 bronzi ai Campionati Europei e 47 medaglie ai Giochi del Mediterraneo. Per non parlare dei tantissimi campioni italiani: dal 1984, con la prima vittoria di Andrea Ceccarini nei 50 stile libero, sono stati vinti ben 417 titoli italiani assoluti.