Federica Pellegrini rivela: "Il mio corpo cambia, e il mio seno mi ha spiazzata"

I cambiamenti

“Il corpo cambia dal punto di vista muscolare - sottolinea la Pellegrini - a un certo punto il mio seno ha cominciato a diventare più rotondo e mi ha spiazzata. Cavoli, adesso ho un seno! In questi giorni ho voluto fare un esperimento: mi sto allenando quotidianamente per vedere se il mio fisico reagisce come una volta e quanto può cambiare in due settimane”. Al di là del prossimo appuntamento televisivo, Federica Pellegrini vuol continuare a dare un contributo importante al mondo del nuoto. “Stiamo sviluppando una specie di Academy con Matteo - Giunta ndr - è il progetto che sento più mio perché rimango nel mio ambiente: sarà un passaggio di testimone tra me e le nuove generazioni, credo tanto nel riuscire a trasmettere la mia passione per uno sport incredibile come il nuoto".