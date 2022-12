Quadarella non andrà ai Mondiali in vasca corta: il motivo

Simona Quadarella non ci sarà ai Mondiali in vasca corta di nuoto in programma a Melbourne, in Australia, dal 13 al 18 dicembre. L'azzura, bronzo olimpico negli 800 stile libero ed ex iridata dei 1500, ha deciso di rinunciare poco prima della partenza e pertanto, come confermato anche dalla Federnuoto, non prenderà parte alla XVI edizione della rassegna iridata. Il motivo? Uno stato di salute non perfetto. La decisione è arrivata dopo aver consultato lo staff medico e tecnico per valutare al meglio la situazione.